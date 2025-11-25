Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As declarações de Luís Montenegro foram feitas no final da parada militar realizada na Praça do Comércio, em Lisboa, para assinalar os 50 anos da data. O primeiro-ministro sublinhou que “é importante para o país ter esta evocação e ir legá-la a todas as gerações, para percebermos de onde viemos e o que queremos construir no futuro”.

O primeiro-ministro assistiu à cerimónia acompanhado por vários membros do Governo, incluindo os ministros da Defesa, das Finanças, da Administração Interna, da Saúde e da Agricultura e Pescas.

Também presente na parada, a ministra da Justiça, Rita Júdice, considerou a cerimónia “muito bonita” e afirmou que honra a história de Portugal, destacando a importância de reconciliar-se com o passado. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, reforçou que a data “merece ser assinalada”, lembrando que a memória histórica do país permanece viva e que o momento é especial por se tratar de um “meio século” desde os acontecimentos de 1975.