O protesto aconteceu esta terça-feira, quando o indivíduo, vestido com uma t-shirt preta com a frase “no to war” ("não à guerra", em tradução livre), exibiu um cartaz com a mensagem “Iran belongs to its people” ("O Irão pertence ao povo", em tradução livre). Segundo a polícia, a ação motivou a intervenção de British Transport Police e outros serviços de emergência, após relatos de uma “pessoa em posição perigosa”.

A escalada do manifestante começou por volta das 8h00 e só terminou pouco antes do meio-dia. Durante cerca de três horas, os bombeiros tentaram convencê-lo a descer, e conseguiram finalmente que entregasse o cão, que foi trazido em segurança ao solo com uma escada giratória. Dois carros de bombeiros e cerca de 10 elementos da London Fire Brigade prestaram apoio à operação.

A polícia declarou que o homem foi detido por suspeita de causar incómodo público, enquanto um cordão de segurança foi estabelecido à volta da torre, onde o homem chegou a estar em cima da beira do edifício.

O incidente gerou grande atenção do público, com algumas pessoas a aplaudir a resolução pacífica da situação quando o cão foi colocado em segurança.