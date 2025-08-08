Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto, denominado ImmuneT-ME – Interrogation of the immune-microenvironment of T-cell malignancies, procura combater a falta de eficácia das terapias atuais para esta forma rara de linfoma, cujas abordagens terapêuticas, segundo dizem os investigadores em comunicado, “revelam-se frequentemente inadequadas no que diz respeito às caraterísticas biológicas específicas dos diferentes subgrupos”, não permitindo o controlo da doença a longo prazo.

Liderado em Portugal pela investigadora Ana Bela Sarmento Ribeiro, da Faculdade de Medicina da UC, o ImmuneT-ME tem como objetivo identificar e validar novos biomarcadores e alvos terapêuticos, com vista ao desenvolvimento de estratégias de medicina personalizada. A ideia é adaptar o diagnóstico e o tratamento às características específicas de cada doente, nomeadamente ao microambiente imunológico do tumor.

Em território nacional, o trabalho incide na validação de biomarcadores detetados por parceiros internacionais, assim como no desenvolvimento de metodologias que possam ser aplicadas na prática clínica.

O consórcio é coordenado pela Universidade de Leipzig (Alemanha) e reúne sete instituições de seis países europeus. Em Portugal, para além da Universidade de Coimbra, participam também a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

O ImmuneT-ME, que decorre até abril de 2028, é financiado pela EP PerMed – Parceria Europeia para a Medicina Personalizada, com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro no caso português.

A equipa multidisciplinar inclui especialistas em hematologia, anatomia patológica, imunologia, biologia, genética, bioinformática e representantes de associações de doentes, o que, segundo a equipa, “representa uma oportunidade única para o estudo das leucemias/linfomas de células T maduras”.

A equipa portuguesa do projeto é composta por Ana Bela Sarmento Ribeiro, Ana Cristina Gonçalves, Raquel Alves e Catarina Geraldes (FMUC); Marília Gomes e Sara Petronilho (ULS Coimbra); e Maria Gomes da Silva, José Cabeçadas e Sara da Mata (IPO Lisboa).