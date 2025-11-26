O projeto UpReGain, liderado por investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da Universidade de Coimbra, está a desenvolver estratégias inovadoras e personalizadas para a reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC). Inicialmente, os ensaios estão a ser realizados com pessoas saudáveis, mas em breve avançarão para pacientes de AVC, com resultados preliminares promissores.
Mexer a mão com sinais cerebrais depois de AVC. Tecnologia testada em Coimbra
26 nov 2025 11:10
-
