Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A projeção feita pela Pitagórica/ICS/ISCTE/GFK para a SIC e a TVI mostra António José Seguro em primeiro lugar, com 30,8% a 35,2% dos votos.

Em segundo aparece André Ventura (19,9% a 24,1%), seguido por Cotrim de Figueiredo (16,3% a 20,1%).

Gouveia e Melo terá entre 9,2% a 12,4% dos votos e Marques Mendes entre 9,1% a 12,3%.

Catarina Martins terá apenas entre 0,9% a 2,7%, Manuel João Vieira entre 0,7% e 2,3% e António Filipe entre 0,4% a 2,0% dos votos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.