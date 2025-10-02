Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O "From Start-to Table", programa promovido pela Unicorn Factory Lisboa, tem início marcado para novembro de 2025 e prolonga-se até fevereiro de 2026, apostando num modelo híbrido que combina sessões presenciais e online, reunindo especialistas, investidores e líderes do setor, segundo comunicado enviado às redações.

Ao longo de nove semanas, as startups participantes vão ter a oportunidade de desenvolver pilotos, testar soluções diretamente com empresas e apresentar propostas inovadores e sustentáveis para o setor das comidas e bebidas. Os vencedores das categorias de Tecnologia e de Produto vão ser distinguidos com prémio monetário e acesso a alguns dos principais eventos internacionais de foodtech.

O programa arranca com um bootcamp presencial que reúne participantes, mentores e parceiros, seguindo-se sessões semanais com líderes da indústria e investidores. A iniciativa culmina em fevereiro de 2026 com uma cerimónia de encerramento, onde são atribuídos os prémios e apresentados os projetos finalistas, nas edições anteriores foram sempre duas startups vencedoras.

Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, afirma em comunicado, que a nova edição do projeto vai reforçar o caminho da inovação "criando condições para que as startups possam testar soluções diretamente com empresas do setor e desenvolver pilotos que acelerem o seu crescimento em Portugal, mas também no estrangeiro".

As candidaturas decorrem até 26 de outubro e podem ser submetidas através do site oficial do "From start to Table".

A edição deste ano conta com a Delta Cafés, como parceira principal, o Turismo de Portugal como parceiro institucional, e Sogrape como parceira empresaria e a AHRESP e a DIGin como parceiros de suporte. A nível internacional o programa será desenvolvido em cooperação com outros ecossistemas de inovação europeus de referência como é o caso da EIT Food, promovido pela União Europeia, e a incubadora de startups espanhola Lanzadera.

Criado em 2018, o programa já apoiou mais de 135 startups que, no total, captaram mais de 40 milhões de euros em investimento. Entre os casos de sucessos destacam-se a Pleez, Embargo e Kikleo, na área tecnológica, bem como a Why Not, Swee e Tarwi, no segmento de novos produtos sustentáveis

A Unicorn Factory Lisboa é uma plataforma de programas e hubs que visa posicionar Lisboa enquanto capital da inovação. Lançada em 2022, pela Câmara Municipal de Lisboa, a plataforma desenvolve várias iniciativas e programas que potenciam startups e scaleups (empresas já com modelos de negócio rentáveis) nacionais e internacionais.

