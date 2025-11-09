Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a SIC Notícias, o magistrado voltou ontem ao ministério, dia 8 de novembro, encontrando apenas parte do processo. Por ordem do Procurador Geral Adjunto foram retirados dois apensos e do processo principal faltavam 190 páginas.

Do que foi possível ter acesso confirmou-se que a Polícia Judiciária, com autorização do Ministério Público e de um juiz desambargador do Tribunal da Relação, conseguiu o levantamento do sigilo bancário e fiscal de Ivo Rosa para além de metadados sobre as comunicações telefónicas do juiz, sabendo quem contactou e quando.

Em 2021, o Ministério Público (MP) informou que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) recebeu uma denúncia em que era visado o agora desembargador Ivo Rosa, a qual foi analisada, tendo sido decidida a instauração de um inquérito a 16 de fevereiro do mesmo ano.

O inquérito decorreu, inicialmente, no Ministério Público da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa e, depois da promoção de Ivo Rosa a Desembargador, no Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça.

A decisão de quinta-feira, dia 6 de novembro, pela Procuradoria Geral da República desautorizou assim a decisão do magistrado do Ministério Público junto do Supremo Tribunal que tinha negado acesso, alegando que o juiz não justificou o interesse legítimo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.