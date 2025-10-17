Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia é avançada pela CNN Portugal.

Recorde-se que o crime cometido alegadamente pelo jovem de 23 anos, terá acontecido "no contexto de uma altercação entre o agressor e as duas vítimas, inicialmente apenas de forma verbal e depois com agressões físicas", de acordo com a PJ.

Lembra-se que dois turistas norte-americanos foram atacados por três homens. Um deles morreu e o outro ficou gravemente ferido e teve de ser transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com cortes do cotovelo e na face.

Apesar de se ter colocado em fuga, o suspeito foi detido durante a tarde de quarta-feira.

Sabe-se que os dois americanos estavam em Lisboa para uma despedida de solteiro e que o jovem suspeito não tinha cadastro criminal.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.