Arranca no dia 1 de setembro, o consórcio europeu UNCAN-CONNECT, onde estão presentes a Faculdade de Medicina (FMUC) e a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, que pretendem implementar quatro estudos clínicos na área do cancro pediátrico, pancreático, próstata e linfoma. Segundo comunicado enviado às redações, o projeto conta com o apoio de quase 30 milhões de euros do Programa Horizonte Europa da Comissão Europeia.

Este tema é "uma das grandes preocupações da medicina na atualidade, que na Europa é responsável por 1,2 milhões de mortes por ano". Até agosto de 2030, o UNCAN-CONNECT pretende gerar novas sinergias para impulsionar a investigação.

Um dos principais contributos do consórcio é lançar uma nova plataforma aberta às comunidades científicas e clínicas, para facilitar o acesso a dados de investigação na área do cancro. “Esta plataforma será testada e validada através de estudos clínicos específicos em seis tipos de cancro: pediátrico, linfoma, pancreático, ovário, pulmonar e próstata”, avança a equipa de Portugal que integra o projeto europeu.

A Universidade de Coimbra participa no projeto através de uma equipa clínica e de investigação, liderada pela investigadora, Ana Margarida Abrantes e a equipa da ULS de Coimbra é liderada pelo docente da FMUC e Diretor do Serviço de Urologia e Transplantação Renal, Arnaldo Figueiredo.

O consórcio é liderado pela Universidade de Tartu (Tartu Ülikool), na Estónia, e reúne um consórcio multidisciplinar composto por 53 instituições de 19 países.

O projeto UNCAN-CONNECT: Rede Colaborativa Descentralizada para o Avanço da Investigação e Inovação sobre Cancro conta com a presença da Universidade de Coimbra e da Unidade Local de Saúde de Coimbra para inovações e investigações no tratamento do cancro.