Apresentado por Luis de Matos, o mágico português mais premiado de sempre — três vezes distinguido pela Academia de Artes Mágicas de Hollywood e o mais jovem da história a receber o prestigiado Devant Award do The Magic Circle — este espetáculo desafia os limites da realidade e convida o público a mergulhar num universo onde tudo parece possível.

A edição deste ano conta com um elenco de excelência, que inclui artistas de quatro continentes. Do Canadá chega o impressionante Darcy Oake, da Bélgica o enigmático Aaron Crow, de França o premiado Norbert Ferré e da Indonésia a misteriosa Sacred Riana, vencedora do Asia’s Got Talent e conhecida pelo seu estilo inquietante.

Ao lado de Luis de Matos estarão também a bailarina e assistente Joana Almeida e os Momentum Crew, campeões mundiais de breakdance, que juntam movimento, ritmo e energia ao mundo da ilusão.

Ao longo de 6 semanas, “Luis de Matos IMPOSSÍVEL Ao Vivo” estará em cena nas mais prestigiadas salas do país: Teatro Tivoli BBVA (Lisboa), de 18 dezembro 2025 a 11 janeiro 2026, Centro de Artes e Espectáculos (Figueira da Foz) de 12 a 14 dezembro 2025, e Coliseu Porto AGEAS (Porto), de 14 a 18 janeiro de 2026.

Mais do que um simples espetáculo de magia, “Luis de Matos IMPOSSÍVEL Ao Vivo” é uma experiência cénica e emocional que se reinventa a cada edição, combinando técnica, criatividade e espetáculo ao mais alto nível. Um verdadeiro convite ao sonho, ao riso e ao espanto.

Os bilhetes já estão à venda aqui para todos os espetáculos. A entrada é interdita a menores de 3 anos.