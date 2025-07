Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No jardim do Torel, em Lisboa, a partir de dia 1 de agosto até ao final do mês, é possível aproveitar o cinema ao ar livre, todas as sextas e sábados pelas 21h00, sem inscrição prévia.

Segundo comunicado às redações, o rol cinematográfico vai desde o Batman (1989), com Michael Keaton no papel do super-herói e Jack Nicholson como Joker, até ao filme Tootsie, com Dustin Hoffman. Passa-se ainda pelas peripécias de Tudo Bons Rapazes (1990) de Martin Scorsese e o romance de Nicholas Sparks The Lucky One (2012) com Zac Efron no papel principal.

Programa cinematográfica

Antes de cada filme, o público pode assistir à curta metragem da iniciativa "Cinema de Palmo e Meio" e ao documentário da Freguesia de Santo António - Lisboa, "Pelas Pessoas Sempre", às 20h00.

Vasco Morgado, presidente da Freguesia de Santo António, diz que é “um convite para visitar o Jardim do Torel e viver a sétima arte em comunidade”.