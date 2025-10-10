Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Três jovens adultos, com idades entre os 18 e os 24 anos, foram detidos pela polícia federal em Antuérpia, no norte do país, por suspeitas de envolvimento na preparação de um ataque terrorista com motivações jihadistas. De acordo com informações publicadas pelo The Guardian, o plano incluiria o uso de drones adaptados para transportar explosivos e entre os possíveis alvos estaria o primeiro-ministro belga, Bart De Wever.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação por “tentativa de homicídio terrorista e participação nas atividades de um grupo terrorista”, informou a procuradora federal Ann Fransen, durante uma conferência de imprensa em Bruxelas.

Fransen explicou que os indícios recolhidos apontam para a intenção de “realizar um ataque terrorista inspirado pelo jihadismo contra figuras políticas”, tendo acrescentado que havia sinais de que os suspeitos procuravam “construir um drone capaz de transportar uma carga útil”.

Embora o gabinete da procuradora tenha recusado confirmar os nomes dos visados, vários meios de comunicação avançaram que Bart De Wever figurava entre os potenciais alvos. De Wever, líder do partido nacionalista flamengo Nova Aliança Flamenga (N-VA), foi anteriormente presidente da câmara de Antuérpia, cidade onde decorreram as detenções e as buscas domiciliárias.

Durante as operações policiais, as autoridades realizaram várias buscas. Num dos domicílios, localizado a escassas centenas de metros da residência de De Wever, foi encontrado um engenho de fabrico artesanal, “potencialmente explosiva, mas ainda não operacional”, segundo revelou Fransen. No mesmo local, a polícia apreendeu um saco que continha pequenas esferas metálicas, normalmente utilizadas para aumentar o poder de fragmentação em dispositivos explosivos.

Na casa de um segundo suspeito, os agentes descobriram uma impressora 3D, que se acredita ter sido destinada à produção de componentes necessários à execução do ataque.

