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No continente, o céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado. Os aguaceiros serão mais frequentes no Sul, podendo ser fortes e acompanhados de trovoada e, ocasionalmente, granizo, especialmente durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado de leste/sueste, podendo atingir maior intensidade nas terras altas até ao final da manhã.

Na região da Grande Lisboa, espera-se céu muito nublado e aguaceiros que poderão intensificar-se durante a tarde, acompanhados de trovoada. Já no Grande Porto, apesar da nebulosidade, são esperadas abertas a partir da tarde, com possibilidade de aguaceiros, sobretudo nesse período.

As temperaturas mínimas deverão descer ligeiramente no interior Norte e Centro, enquanto as máximas registam uma pequena subida.

Na Madeira, o cenário será igualmente de céu muito nublado, com aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O vento soprará do quadrante sul, podendo ser mais intenso nas terras altas e extremos da ilha, rodando para leste ao final do dia. Está prevista uma ligeira subida das temperaturas, mais evidente nas zonas montanhosas.

Nos Açores, o tempo será também instável, com períodos de céu muito nublado e abertas, acompanhados de aguaceiros, em geral fracos. O vento soprará moderado a fresco, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h no grupo oriental. O mar estará agitado, com ondas que poderão alcançar os 4 metros, especialmente nos grupos central e oriental.

As temperaturas máximas e mínimas nos Açores deverão manter-se estáveis, com valores a rondar os 12ºC de mínima e 16ºC de máxima nas principais localidades.

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