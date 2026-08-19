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Uma criança de três anos foi encontrada a chorar sozinha no hall de um prédio em Braga, durante a madrugada desta quarta-feira. Os vizinhos deram o alerta por volta das 4h30 e, quando a PSP chegou ao local, encontrou a porta da habitação aberta e ninguém no interior, avança o Expresso.

Pouco depois, apareceu a irmã do menino, de 15 anos, que explicou estar responsável pelo irmão. Segundo a adolescente, tinha saído de casa para tentar comprar comida numa estação de serviço, mas regressou de mãos vazias por o estabelecimento estar fechado.

A jovem contou ainda que a mãe dos dois irmãos estava ausente desde sábado e que mantinha contacto com ela através do WhatsApp. As autoridades tentaram contactar a mulher, inicialmente sem sucesso. Segundo o CM, a mãe, de nacionalidade cabo-verdiana, acabou por ser localizada pela PSP, ouvida pelos agentes e constituída arguida.

Os dois irmãos foram encaminhados para a urgência pediátrica do Hospital de Braga, onde permanecem internados. Segundo o Expresso, os menores "estão bem" e encontram-se aos cuidados do serviço social.

A família já estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Braga, na sequência de ocorrências anteriores relacionadas com violência doméstica. A situação está agora sob a alçada do Tribunal de Crianças e Menores da comarca, com acompanhamento de uma Equipa Multidisciplinar de Apoio Técnico da Segurança Social.

A CPCJ confirmou que os irmãos vão permanecer juntos e serão encaminhados para uma instituição de acolhimento.

O pai dos menores terá morrido recentemente no Estabelecimento Prisional de Braga, onde estaria em prisão preventiva. Segundo a informação divulgada, existia uma queixa de violência doméstica apresentada pela mãe contra o homem, num processo que ainda decorria.

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