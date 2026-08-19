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Em comunicado, a PJ refere que “os crimes ocorreram em contexto de consumo de estupefacientes”.

“No dia 15 de maio, o agora detido e um outro indivíduo, com recurso a arma de fogo, sequestraram na residência que ocupavam uma mulher de 29 anos, conhecida de ambos, a qual foi mantida em cativeiro durante três dias, período durante o qual os suspeitos vieram a apropriar-se de dinheiro e objetos que lhe pertenciam, agredindo-a”, conta a PJ.

Passados quatro dias, “aproveitando um momento de distração dos suspeitos, a vítima conseguiu libertar-se e fugir do local, vindo a denunciar os factos às autoridades”.

Em 27 de maio, com o mesmo ‘modus operandi’, o agora detido, em coautoria com outros suspeitos, abordou num posto de abastecimento de combustíveis um casal, também seus conhecidos, “obrigando-os, sob coação e agressões, a deslocarem-se à sua residência”.

“Já no interior da casa, sob ameaça de arma de fogo, a vítima do sexo masculino foi fechada num quarto, enquanto os suspeitos tentavam proceder ao levantamento de quantia monetária, sem sucesso”, relata a PJ.

Segundo esta força de investigação criminal, “a vítima permaneceu sequestrada até ao dia seguinte e, num momento em que o suspeito agora detido saiu do espaço, colocou-se em fuga, vindo igualmente a denunciar os factos”.

“É convicção policial que existirão outras situações semelhantes atribuíveis aos suspeitos, pelo que as investigações prosseguem”, lê-se ainda no comunicado.

O detido, com referências policiais pela prática de crimes de diversa natureza, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

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