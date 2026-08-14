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De acordo com a previsão do IPMA para esta sexta-feira, 14 de agosto, o céu estará pouco nublado ou limpo na generalidade do território, embora sejam esperados períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã. Essa nebulosidade poderá persistir em alguns locais a norte do Cabo Raso.

Durante a tarde, está previsto um aumento temporário da nebulosidade no interior Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, sobretudo nas serras do extremo norte.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante norte, rodando temporariamente para o quadrante oeste durante a tarde. Na faixa costeira ocidental e nas terras altas poderá soprar por vezes forte, até 40 km/h, com rajadas que podem atingir os 60 km/h, em especial durante a tarde.

O IPMA prevê ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste e uma pequena descida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até meio da manhã e a partir do final da tarde, sobretudo junto ao Cabo Raso. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de norte/noroeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, com rajadas até 60 km/h junto ao Cabo Raso a partir da tarde.

No Grande Porto, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã. O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado, até 25 km/h, de noroeste durante a tarde. Existe também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

Quanto ao estado do mar, na Costa Ocidental são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na Costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 21ºC tanto na Costa Ocidental como na Costa Sul.

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