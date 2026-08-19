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Trump indicou que as conversações poderão ser retomadas “a qualquer momento”, mas voltou a exigir que o Irão demonstre intenção de desmantelar completamente o seu programa nuclear. “Eles têm de se livrar totalmente de todo o armamento nuclear. O Irão não pode ter armas nucleares”, afirmou.

O Presidente norte-americano disse ainda que os Estados Unidos estão na “posse” do Estreito de Ormuz e têm “controlo total” sobre a passagem estratégica.

O estreito tornou-se uma das principais moedas de negociação no conflito, depois de o Irão ter encerrado a via marítima desde o início dos combates, no final de fevereiro, afetando uma importante rota para o transporte mundial de petróleo.

Donald Trump afirmou que o Irão “dispara um drone de vez em quando” para perturbar o tráfego no estreito, acrescentando que “nem toda a gente vai passar”.