Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ocorrência que mobiliza mais recursos está em Torre de Moncorvo, onde estão envolvidos 507 operacionais e 171 meios.

Boticas, Ponte de Lima e Arcos de Valdevez são os concelhos com mais ocorrências. Em Boticas, há dois incêndios ativos, que mobilizam 121 profissionais e 37 meios.

É na região Norte que se concentra o maior número de recursos mobilizados para o combate aos incêndios, com 1882 profissionais e 608 meios. No total do país, estão envolvidos 632 meios terrestres e 17 meios aéreos.

Os dados do IPMA apontam ainda para 61 municípios com risco máximo de incêndio, 89 com risco muito elevado, 53 com risco elevado e 71 com risco moderado.

Apesar do risco de incêndio, não há atualmente nenhum distrito sob alerta devido ao tempo quente, segundo o IPMA. Os alertas meteorológicos podem, contudo, ser emitidos por outros fenómenos, como vento forte, precipitação intensa, queda de neve, trovoada, frio, calor, nevoeiro persistente ou agitação marítima.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.