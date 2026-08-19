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O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, na freguesia de Belas, em Sintra, na rua D. Inês de Castro. Uma grua de grandes dimensões tombou sobre a via pública, provocando a morte de dois trabalhadores. A informação foi confirmada à Lusa pelo Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

Em declarações aos jornalista, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, informou que estavam três trabalhadores no local no momento do acidente. Os dois homens que morreram encontravam-se a trabalhar na fachada de um prédio e terão caído de uma altura equivalente a cerca de seis andares. O terceiro trabalhador estava a realizar trabalhos nas traseiras do edifício e não sofreu ferimentos. As vítimas teriam entre 30 e 40 anos.

A queda da grua provocou também danos em duas viaturas. Uma foi atingida diretamente pela estrutura, enquanto a outra ficou danificada devido a "salpicos de tinta". Marco Almeida garantiu que os prejuízos estão "acautelados pelo seguro", tanto do empreiteiro como dos particulares.

De acordo com a informação divulgada pela CNN Portugal, os trabalhadores estavam a pintar um prédio quando a grua tombou, provocando a queda dos dois homens.

O alerta foi dado às 08h04. Cerca das 08h45, encontravam-se no local 15 operacionais, apoiados por seis veículos, para prestar assistência e assegurar as operações de emergência.

Questionado pelos jornalistas sobre eventuais falhas de segurança, visto que, os trabalhadores alegadamente não usavam capacetes, o presidente da Câmara Municipal de Sintra afirmou "que isso é uma competência da ACT" e que lhe tinha chegado apenas informações que a grua "balançava bastante", acrescentando que o empreiteiro foi "muito parco em palavras" e que deverá prestar as devidas declarações junto da PSP.

A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) já está no local para levantar diligências sobre o sucedido junto do empreiteiro e espera-se resultados da avaliação ainda durante o dia de hoje

As circunstâncias que levaram à queda da grua estão a ser apuradas pelas autoridades.

*Notícia atualizada às 10h40