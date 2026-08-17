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De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as regiões Norte e Centro terão céu pouco nublado ou limpo, com aumento temporário da nebulosidade, em especial na região Centro durante a tarde. Nestas zonas, poderão ocorrer aguaceiros e trovoada, com possibilidade de queda ocasional de granizo.

O vento será, em geral, fraco e de vários rumos, soprando moderado, entre 20 e 35 km/h, do quadrante leste nas terras altas até ao meio da manhã e de noroeste no litoral durante a tarde. Existe ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira. Está prevista uma pequena subida da temperatura.

Na região Sul, o tempo também será quente, com períodos de céu muito nublado. No Algarve, o céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado até ao final da manhã. As condições serão favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, bem como à queda ocasional de granizo, sobretudo no interior e durante a tarde.

O vento será geralmente fraco, soprando moderado, entre 20 e 35 km/h, do quadrante leste nas serras, em especial no Algarve, até ao fim da manhã, e do quadrante oeste, sobretudo no litoral, durante a tarde. A temperatura mínima deverá subir ligeiramente. Também existe possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira.

Na Grande Lisboa, está previsto céu pouco nublado ou limpo, com aumento temporário da nebulosidade a partir da tarde, sobretudo devido a nuvens altas. O vento será geralmente fraco do quadrante norte, temporariamente do quadrante oeste durante a tarde, estando prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

No Grande Porto, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo. O vento será fraco, soprando temporariamente moderado, entre 15 e 25 km/h, de noroeste na faixa costeira durante a tarde. Está igualmente prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste, com 1 a 1,5 metros, enquanto a temperatura da água do mar estará entre os 18ºC e os 20ºC. Na costa sul, as ondas terão menos de um metro e a temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 21ºC.

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