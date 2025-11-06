Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual esta terça-feira, 4 de novembro, no centro histórico da Cidade do México, perto do Palácio Nacional, enquanto cumprimentava apoiantes.

As imagens captadas no local mostram um homem a aproximar-se da chefe de Estado, colocando-lhe um braço sobre os ombros e tentando beijá-la no pescoço.

Um segurança interveio e afastou o agressor, que aparentava estar embriagado, mas apenas após alguns segundos.

Em conferência de imprensa, Claudia Sheinbaum classificou o episódio como “lamentável” e confirmou que o homem foi detido e será processado. A presidente afirmou ter percebido o que realmente tinha acontecido só depois de ver as imagens, e que o indivíduo se aproximou "totalmente alcoolizado".

Sheinbaum decidiu apresentar queixa formal para marcar uma posição, questionando que mensagem estaria a passar às mulheres do seu país se, sendo presidente, não o fizesse.

A presidente defendeu alterações legislativas para que o assédio sexual se torne um crime de ação penal pública em todo o México e, anunciou o lançamento de uma campanha nacional de respeito às mulheres.

A ministra mexicana das Mulheres, Citlalli Hernández, condenou o ato nas redes sociais, repudiando “a visão machista e a normalização da invasão do espaço e do corpo das mulheres”. Afirmou que o assédio, o abuso e qualquer forma de violência contra as mulheres “não podem ser ignorados nem minimizados - devem ser denunciados e combatidos”.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) do México, mais de 70% das mulheres mexicanas com mais de 15 anos já foram vítimas de algum tipo de violência (psicológica, física ou sexual). Organizações de direitos humanos estimam que a subnotificação é elevada, com mais de 90% dos casos a não serem denunciados.

