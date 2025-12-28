Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na nota deixada no site da Presidência da República, o chefe de Estado sublinha a importância de que os "consensos mínimos invocados nas condições laborais correspondam efetivamente à realidade" e expressa a esperança de que a "solução agora encontrada , já de si cuidadosa" e resultado de uma tentativa de conciliação, seja mais do que uma medida de curto prazo, abrindo perspetivas sistémicas e duradouras para o setor.

Os centros de elevado desempenho têm como objetivo concentrar recursos e competências especializadas, melhorar a qualidade do atendimento e promover práticas médicas de excelência em obstetrícia e ginecologia em Portugal, reforçando o SNS e beneficiando pacientes e profissionais de saúde.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.