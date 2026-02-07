Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Zelensky explicou que durante a segunda ronda de negociações mediadas pelos EUA, em Abu Dhabi, concluída na sexta-feira, persistem "questões complexas", especialmente relacionadas com possíveis concessões territoriais. Pela primeira vez, foi discutida a hipótese de um encontro direto entre os líderes dos dois países, mas o presidente ucraniano salientou que ainda são necessários preparativos antes de avançar.

No terreno, a Rússia intensificou os ataques à infraestrutura energética ucraniana, provocando novos cortes de eletricidade em várias regiões durante o período de frio intenso. De acordo com o ministro da Energia, Denys Shmyhal, subestações, linhas de alta tensão e centrais elétricas foram atingidas. A Ucrânia pediu apoio emergencial de eletricidade à Polónia. Zelensky informou que a ofensiva de sexta-feira à noite envolveu mais de 400 drones e 40 mísseis, afetando pelo menos quatro regiões, incluindo as centrais de Dobrotvir e Burshtyn, deixando milhares de pessoas sem energia.

Os ataques também provocaram danos em residências e infraestruturas críticas nas regiões de Rivne e Zaporizhzhia e levaram civis em Kiev a refugiar-se nas estações de metro. Como resposta, a Ucrânia atacou instalações russas, incluindo uma fábrica de componentes de combustível de mísseis na região de Tver. A Rússia, por sua vez, acusou Kyiv de sabotar as negociações de paz, após o assassinato de um general de alto escalão cujo autor ainda não foi identificado. Desde o início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, Zelensky informou que a Ucrânia perdeu cerca de 55 mil soldados, enquanto quase 160 mil militares russos também foram mortos.

