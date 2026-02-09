Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A taxa de abstenção na segunda volta das eleições presidenciais nos 68 concelhos em situação de calamidade situou-se entre 29,84% e 51,94%, com Nazaré a registar o maior índice e Vila de Rei a menor.

O Governo decretou a situação de calamidade em 68 concelhos devido às tempestades que afetaram várias regiões do país, sobretudo nos distritos de Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco e Aveiro, provocando estragos em casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores, aluimentos e cortes de energia e água.

Entre os concelhos com maior abstenção estiveram Nazaré (51,94%), Pombal (51,86%), Murtosa (51,37%), Alvaiázere (49,94%), Mira (48,66%), Marinha Grande (47,86%), Figueiró dos Vinhos (47,71%) e Pampilhosa da Serra (47,17%). Para comparação, na primeira volta das presidenciais, a 18 de janeiro, estas localidades registaram abstenções entre 39% e 50%.

Nos quatro concelhos com menor taxa de abstenção destacam-se Vila de Rei (29,84%), Sardoal (30,70%), Mação (32,54%) e Constância (33,90%).

Em todos os 68 concelhos em situação de calamidade, António José Seguro foi o vencedor, reforçando a sua liderança na eleição que decidiu o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato eleito somou cerca de 3,48 milhões de votos, perto de dois terços do total, enquanto André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos, correspondendo a 33% do sufrágio.

Três municípios – Alcácer do Sal (Setúbal), Arruda dos Vinhos (Lisboa) e Golegã (Santarém) – decidiram adiar a eleição para 15 de fevereiro devido a cheias, considerando que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o ato eleitoral.

O novo Presidente da República tomará posse a 9 de março.

