André Ventura destacou o avanço do Chega na segunda volta das presidenciais, com mais de 1,7 milhões de votos, um aumento significativo em relação à primeira volta e às legislativas de 2025.

“Subimos mais de 30% dos votos em relação à primeira volta das eleições presidenciais, e tivemos mais 300 mil votos do que nas últimas eleições legislativas em Portugal”, afirmou o líder do partido.

Apesar do crescimento, Ventura não conseguiu superar o total de votos da Aliança Democrática (AD) nas legislativas de maio de 2025, que somou 1.971.558 votos. O líder do Chega voltou, contudo, a destacar que conseguiu uma percentagem superior à obtida por Luís Montenegro nessas eleições.

“A mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país”, afirmou. Ventura criticou ainda a eleição de António José Seguro, dizendo que os eleitores escolheram “o caminho da continuidade” ao eleger um Presidente da área do Partido Socialista, “que representa a continuidade do sistema político tal como o temos e o conhecemos em Portugal”.

“Discordámos nisso, lutámos contra isso, entendemos que era o caminho errado, mas travámos um bom combate”, acrescentou, sublinhando que enfrentou o que chamou de “sistema” durante a campanha.

