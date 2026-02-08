Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

António José Seguro iniciou as suas declarações dirigindo uma palavra de pesar pelas vítimas do temporal que afetou o país nas últimas semanas, expressando “solidariedade total” para com quem perdeu casa ou empresa.

O Presidente eleito sublinhou que a generosidade dos cidadãos não pode substituir a responsabilidade do Estado e lançou um alerta ao Governo: “Não aceitarei burocracias que atrasem apoios”, insistindo na necessidade de medidas rápidas para apoiar os afetados.

Seguro prosseguiu defendendo que “precisamos de um país preparado e não de um país surpreendido” e aproveitou para agradecer a todos os que votaram, afirmando que “os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia”.

Dirigindo-se a André Ventura, afirmou que, enquanto “futuro Presidente”, a partir desta noite ambos deixam de ser adversários. “A maioria que me elegeu extingue-se esta noite”, acrescentou, garantindo falar de “coração cheio” e reafirmando o seu compromisso com todos os portugueses.

O candidato falou ainda do seu percurso pessoal, lembrando a trajetória que começou na infância e assegurando que continua “a pensar de igual” e que é “o mesmo de sempre”. Reforçou que a vitória é de “cada pessoa que acreditou e tem esperança num país melhor” e que recebe o voto dos portugueses com “emoção e confiança” para ser o seu Presidente da República.

Seguro garantiu que será “um Presidente de todos, todos, todos os portugueses”, afirmando que saúda por igual os que votaram nele e os que não o fizeram, reafirmando o compromisso de representar todo o país.

O Presidente eleito deixou ainda um cumprimento ao atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, assim como a todos os anteriores, destacando que “cada um, no seu tempo e estilo, serviu o país com devoção e compromisso com o interesse nacional e a democracia”.

Seguindo o seu próprio caminho, Seguro prometeu ter “o mesmo compromisso”, mas com “o seu próprio estilo”. Reforçou a expressão que tem repetido ao longo da campanha: “Sou livre e sem amarras”, garantindo que assim continuará: “A minha liberdade é a garantia da minha independência”.

O futuro Presidente assegurou que tratará “por igual todos os partidos e todos os parceiros sociais”, sublinhando a intenção de exercer um mandato inclusivo e equilibrado.

Sobre o seu papel face ao Governo, Seguro foi claro: “Jamais serei um contrapoder”. Reforçou que “a estabilidade política que defendo é um meio para garantir estabilidade e não um fim para manter tudo na mesma”.

O Presidente eleito afirmou que não há desculpas para os próximos três anos e que “Portugal tem uma oportunidade única” para avançar. “Estarei vigilante, farei as perguntas difíceis e exigirei respostas”, prometeu, reiterando que em Belém “os interesses ficam à porta”.

Seguro acrescentou ainda que não falará “por tudo e por nada” e que a “palavra do Presidente terá peso e consequência”. Dirigindo-se ao país, sublinhou que “somos maiores do que qualquer crise” e que Portugal “tem todas as condições para ser melhor”.

Nas perguntas dos jornalistas, a primeira abordou a futura relação do Presidente eleito com o primeiro-ministro. Seguro afirmou que será “leal” e que haverá “cooperação institucional profícua para encontrar soluções para resolver os problemas dos portugueses”.

Garantiu ainda que respeitará o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa até ao último dia e assegurou: “Não será por mim que a duração da legislatura será interrompida”.

Sobre a legitimidade eleitoral reforçada que buscou na campanha, Seguro disse que acreditava em um reforço de votos “mas não nesta grandeza” e que isso aumenta “as suas responsabilidades”. Defendeu que “tem de haver cultura de compromisso fora dos ciclos eleitorais” para que algumas políticas possam “ultrapassar os ciclos eleitorais”.

Questionado sobre se será o primeiro Presidente a cumprir um mandato único, respondeu: “Ainda não tomei posse, não sei o que vai acontecer nos próximos cinco anos”, mas garantiu que trabalhará arduamente.

