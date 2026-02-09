Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a nota publicada no site da Presidência da República, o Chefe de Estado manifestou total disponibilidade para assegurar a transição institucional, tendo agendado um encontro com o Presidente eleito, que será recebido amanhã, às 16h00, no Palácio de Belém. A reunião assinala formalmente o início dos trabalhos de preparação para a passagem de funções.

O Presidente da República contactou igualmente André Ventura, o segundo candidato apurado para a segunda volta das eleições presidenciais, cumprimentando-o pela sua contribuição para o processo institucional de eleição do Presidente da República.

António José Seguro garantiu uma vitória histórica nas eleições presidenciais, com mais de 3,4 milhões de votos, tornando-se o candidato mais votado de sempre. O Presidente eleito prometeu ser “um Presidente de todos, todos, todos os portugueses”, reafirmando independência, compromisso com a democracia e vigilância sobre os interesses do país.

