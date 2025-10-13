Segundo a sondagem, Gouveia e Melo continua em primeiro lugar (26,9%), com cerca de seis pontos de vantagem sobre Marques Mendes (20,3%) e oito relativamente a António José Seguro (18,4%).

Marques Mendes caiu nas intenções de voto, tendo em conta a última sondagem, feita há sete meses, sendo que António José Seguro já subiu quatro pontos e está muito mais próximo de Marques Mendes.

Assim sendo, esta sondagem aponta que os resultados desta primeira volta e também testou vários cenários para uma segunda volta. A conclusão foi que Gouveia e Melo é o único que seria capaz de vencer os três potenciais adversários.

No que diz respeito aos escalões etários, o almirante consegue o melhor resultado nos 55/64 anos (46%), enquanto o social-democrata domina entre os que têm 45/54 anos (45%). Mas é no escalão dos que têm 65 ou mais anos que o fosso é maior, com 22 pontos de vantagem para o militar que liderou a "task force" de vacinação contra a covid 19, de que os mais velhos foram os primeiros e principais beneficiários.

Esta sondagem, realizada pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN, teve com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais de 2026. O trabalho de campo decorreu entre os dias 06 e 10 de outubro de 2025. A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados em Portugal e foi devidamente estratificada por género, idade e região. Foram realizadas 1226 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,98%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/- 4,00% para um nível de confiança de 95,5%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.