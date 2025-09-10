O jornal Observador avança que Catarina Martins confirmou a sua entrada na corrida a Belém através de um nota enviada aos militantes do Bloco de Esquerda.

“Escrevo-te sabendo bem como estes anos têm sido exigentes com todas e todos os ativistas que constroem a esquerda. Que não largam a mão de quem está ao lado. Foram muitos os nossos combates, com tanta gente. E em todos nós nos reencontramos. Escrevo-te num momento em que o processo das eleições presidenciais já começou, já está no terreno, com os homens do costume. Dos que há décadas governam o país e dos que tentam rentabilizar a angústia, para fazerem o mesmo ou pior”, lê-se na mensagem.

“Sei quem sou e como cheguei até aqui, e que devo tudo a quem partilhou comigo uma vida de ideias, movimentos e ação da esquerda que quer fazer da igualdade a garantia do nosso futuro. Foi convosco que aprendi e orgulho-me do nosso espírito coletivo. Por isso, é a ti que quero dizer em primeiro lugar que anunciarei hoje a minha candidatura a Presidente da República”.