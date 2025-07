Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) faz parte do projeto europeu Restauração de Infraestruturas Verdes para os Polinizadores em Paisagens Fragmentadas (BeeConnected SUDOE) cujo objetivo é aumentar a proteção e a conservação dos polinizadores silvestres em Portugal, Espanha e França, segundo nota de imprensa enviada às redações.

Até 2028, pretendem desenvolver planos de restauração ecológica adaptados aos contextos agrícolas e periurbanos (área que se encontra na transição entre o espaço urbano e o rural) específicos do sudoeste europeu.

O objetivo é combater a fragmentação dos habitats e assim promover a conectividade entre áreas naturais e seminaturais isoladas, de forma a favorecer a diversidade e resiliência das comunidades de polonizadores silvestres.

A professora do Departamento de Ciências da Vida (DCV) e investigadora do Centro de Ecologia Funcional (CFE), e da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Sílvia Castro, afirma que o projeto ajuda na conservação da biodiversidade através do restauro de infraestruturas verdes. Por isso, pretendem desenvolver ações de restauro ecológico em quatro zonas piloto do projeto do Sudoeste europeu.