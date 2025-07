Este artigo é sobre Braga . Veja mais na secção Local

O estudo feito pela Universidade do Minho e pelo Instituto Superior de Saúde incide sobre as áreas verdes e a sua influência na vida das pessoas. Quem tem mais rendimentos utiliza-os menos, quem vive perto tem mais tendência a praticar exercício físico e um passeio tem impacto na ansiedade, no stress e sono.