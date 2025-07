Segundo Rui Costa, comandante sub-regional do Vale do Ave da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os quatro operacionais foram encaminhados, por precaução, para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

“São ferimentos ligeiros como entorse, uma pequena queimadura num braço e numa perna. Situações muito ligeiras”, explicou em declarações à Agência Lusa, na CNN.

Relativamente à frente ativa na zona da Ermida, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, Rui Costa adiantou que o fogo “arde com pouca intensidade” e está a ser “devidamente acompanhado pelos meios terrestres”.

“Os trabalhos estão a ser lentos, mas tudo a decorrer conforme planeado. Há equipas em terra a consolidar o incêndio. Há um helicóptero a trabalhar. Não está nenhuma aldeia em perigo. Está tudo perfeitamente controlado”, garantiu.

O responsável reconheceu que a população possa sentir alguma preocupação devido ao fumo visível, mas sublinhou que “as equipas estão posicionadas” e que é importante “passar uma mensagem de tranquilidade”.

Às 14h33 desta terça-feira, estavam mobilizados para o incêndio 395 operacionais, apoiados por 126 viaturas e um meio aéreo, de acordo com a ANEPC.