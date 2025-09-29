Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal, Espanha, Itália e Grécia poderão vir a consumir 71% do total de energia utilizada na União Europeia para arrefecer edifícios residenciais, devido ao aumento das ondas de calor provocadas pelas alterações climáticas, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira pela Agência Europeia do Ambiente.

O documento alerta que os países do sul da Europa enfrentam riscos crescentes de ondas de calor, secas e escassez de água, que afetarão diretamente os padrões de consumo energético, nomeadamente nos sistemas de refrigeração de edifícios, avança a Lusa no Expresso.

Portugal é destacado no relatório como um “exemplo na dianteira” da transição energética. Em 2023, 73% da energia consumida no país provinha de fontes renováveis, fruto de investimentos em hidroelétrica, eólica e, mais recentemente, solar fotovoltaica. A conclusão do encerramento das centrais a carvão, em 2021, também foi apontada como um momento decisivo na redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Apesar dos avanços individuais de alguns Estados-membros, a UE enfrenta atrasos no cumprimento dos seus objetivos climáticos. O relatório sublinha que a degradação ambiental, a sobre-exploração dos recursos e a perda de biodiversidade continuam a colocar desafios graves, ao mesmo tempo que fenómenos como secas, cheias e ondas de calor se tornam mais frequentes e prolongados.

Para Leena Ylä-Mononen, diretora executiva da Agência Europeia do Ambiente, “a União Europeia não pode dar-se ao luxo de reduzir as ambições climáticas, ambientais e de sustentabilidade”. A responsável acrescenta que “o que fizermos hoje vai definir o amanhã”, destacando a necessidade de ação imediata, mesmo perante pressões de setores industriais e Estados-membros que pedem flexibilização dos prazos de descarbonização.