Em comunicado, a ANA descreve a Delta como “uma das maiores companhias aéreas do mundo” e destaca que o mercado norte-americano apresenta um crescimento de “mais de 20%” este ano na região norte do país. A empresa sublinha ainda que o Aeroporto do Porto é agora a “principal porta de entrada no Noroeste da Península Ibérica”.

O Jornal de Notícias adianta que a nova rota deverá começar a operar em maio de 2026. Atualmente, o aeroporto portuense recebe mais de cem voos diretos, incluindo mais 12 rotas inauguradas este verão, seis delas intercontinentais.

Em 2024, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro ultrapassou os 15,9 milhões de passageiros, um aumento de 4,8% face ao ano anterior, segundo a ANA.

Esta nova ligação marca a primeira vez que o Porto terá voos diretos para Nova Iorque, reforçando a ligação entre a região norte de Portugal e os Estados Unidos.

