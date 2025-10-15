Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara Municipal do Porto vai avançar com duas obras de requalificação no coração da Baixa, transformando as emblemáticas ruas Cândido dos Reis e Galeria de Paris em zonas prioritariamente pedonais. Segundo o comunicado enviado à imprensa, a intervenção, a cargo da empresa municipal GO Porto, insere-se na estratégia do município para valorizar o espaço público e promover a mobilidade suave na área central da cidade.

As obras arrancaram na segunda-feira, 13 de outubro, na Rua de Cândido dos Reis, com uma duração prevista de dois meses. No final do mês, os trabalhos alargam-se à Rua da Galeria de Paris, cuja requalificação, mais complexa, deverá prolongar-se por seis meses.

Segundo o município, o calendário foi definido em articulação com os comerciantes locais, para minimizar os impactos durante o verão, o período de maior afluência turística e comercial. Durante as obras, o comércio manter-se-á em funcionamento, garantindo a vitalidade diurna e noturna da zona.

A empreitada na Rua de Cândido dos Reis representa a segunda fase do processo de pedonalização do centro histórico, que já incluiu as ruas de Santa Teresa e da Fábrica.

Com um investimento de cerca de 250 mil euros, o projeto prevê o levantamento e reposição do pavimento ao nível dos passeios, a remoção dos dissuasores e o redimensionamento das caldeiras das árvores, ajustando-as à dimensão atual das raízes.

A rua passará a ser predominantemente pedonal, mantendo a coexistência entre peões e carros autorizados. A reorganização do piso e a sobrelevação da faixa de rodagem pretendem reforçar a continuidade urbana e uniformizar materiais e cotas até aos cruzamentos adjacentes.

A requalificação da Rua da Galeria de Paris começará no final de outubro e terá uma duração estimada de 180 dias. Além da transformação da via em espaço pedonal, o projeto inclui trabalhos nas infraestruturas subterrâneas, como a rede de saneamento, os ramais de águas pluviais e a infraestrutura do Porto Digital.

A intervenção resgata o desenho histórico do início do século XX, recriando o padrão da antiga Praça de D. Pedro, atual Praça da Liberdade, em calçada portuguesa de pedra branca e negra. Os passeios existentes em granito e calcário serão preservados e integrados no novo desenho urbano.

As atuais zonas de estacionamento darão lugar a espaços pedonais contínuos, reforçando a ligação entre as ruas da movida portuense e criando uma área mais acessível e segura para quem circula a pé.

As intervenções integram a política municipal de requalificação do centro histórico, que pretende devolver espaço aos peões e reduzir a pressão automóvel nas zonas de maior densidade turística.

Com estas obras, o município quer conciliar a vida noturna intensa da Baixa com uma melhor experiência urbana para residentes e visitantes.

