Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Criado com o objetivo de aproximar os espaços culturais da população, o Dia do Vizinho acontece três vezes por ano em diferentes locais da cidade e é criado em comunidade. Mais do que um evento, é um gesto de convivência e escuta, que transforma os espaços culturais em lugares vivos e partilhados, revela o comunicado enviado às redações.

Durante o dia todo, o Jardim do Marquês será o epicentro das atividades ao ar livre. As crianças podem participar em “Brincar Avizinha”, uma proposta livre de exploração conduzida por Manga a Pé, que transforma o jardim num grande território de imaginação. No mesmo espaço, decorrem o jogo de exploração “Segredos no Jardim do Marquês”, promovido pela equipa de mediação das Bibliotecas Municipais do Porto, e a mostra “Olha o bairro do Pedro Ivo visto das nuvens!”, com mapas ilustrados por alunos do 1.º ciclo.

A Praça do Marquês recebe ainda os projetos artísticos “À Descoberta do Vizinho Mais Longe” e “Os Vizinhos Mais Perto”, criados por crianças do pré-escolar da Escola Seteventos. Já o Centro de Cultura do Politécnico do Porto convida à visita livre da exposição “Cartadas do Marquês no Largo d’Agoa Ardente”, uma viagem pela história e memória do Marquês de Pombal.

A manhã arranca com visitas livres à exposição “Marques da Silva: Retrato de um Arquitecto”, na Fundação Marques da Silva, e com o início do programa “Entrevizinhos”. Haverá ainda uma deriva urbana guiada por Luís Alves, intitulada “Entre Quintas e Jardins: do Covelo ao Marquês”, e a apresentação da coleção de livros “Eu Mus Eu”, de Adélia Carvalho, Constança Duarte e Marta Bernardes, na Biblioteca Popular de Pedro Ivo. O período matinal termina com o recital poético “A Poesia da Vizinha é Sempre Melhor que a Minha”, que une literatura e música num tributo às vozes da vizinhança.

Durante a tarde, o “Entrevizinhos” prossegue na Igreja de Nossa Senhora da Conceição e no Centro de Cultura do Politécnico do Porto. A música será protagonista com o Quinteto de Metais da ESMAE e, no encerramento, com o recital “Um Conto de Ravel”, apresentado por Pedro Monteiro na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma interpretação de obras de Maurice Ravel adaptadas para órgão.

Entre oficinas, workshops e momentos de convívio, o público é também convidado a participar em “Vamos Partilhar um Bolo!”, e no encontro “Olhares Lugares”, conduzido por Paula Cristina Pereira e Frederico Moura e Sá, que inclui uma oficina de ilustração e o “Lugar do Brincar”.

A jornada termina com o tradicional lanche entre vizinhos, partilhado na Praça do Marquês, símbolo maior do espírito de comunidade que o evento celebra.

A participação é gratuita, embora algumas atividades exijam inscrição prévia. A programação completa pode ser consultada na página oficial do Museu do Porto.