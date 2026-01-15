Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a página da Câmara do Porto, tanto a circulação pedonal como automóvel vão ser retomadas "assim que as condições do mar o permitam".

A decisão surge numa altura em que o distrito do Porto se encontra sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à previsão de chuva forte e persistente, entre as 9h00 e as 18h00 de hoje.

Para além da precipitação intensa, o agravamento do estado do mar levou o IPMA a emitir aviso laranja para o litoral dos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria e Aveiro, Coimbra e Braga, válido para sexta-feira e sábado. Estão previstas ondas de noroeste com alturas entre os cinco e os 5,5 metros, aumentando significativamente o risco de galgamentos costeiros.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.