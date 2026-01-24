Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O aviso vermelho estará em vigor entre as 3h00 e as 19h00 de sábado, período durante o qual são esperadas ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir uma altura máxima de até 15 metros, ao longo de toda a costa ocidental.

Perante estas condições adversas, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em particular à comunidade piscatória e à náutica de recreio que se encontram no mar, o regresso imediato ao porto de abrigo mais próximo, bem como a adopção de todas as medidas de segurança necessárias.

À população em geral, as autoridades desaconselham a realização de passeios junto à orla costeira e nas praias, assim como a prática de actividades em zonas expostas à agitação marítima ou sujeitas à rebentação, apelando ao cumprimento rigoroso das recomendações de segurança.