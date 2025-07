Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com informação do Ministério das Finanças, este método introduz uma camada extra de segurança e visa impedir acessos indevidos às contas dos utilizadores. Para ativar esta funcionalidade, é necessário que o número de telemóvel do contribuinte esteja registado e validado junto da Autoridade Tributária.

Inicialmente, esta opção está disponível apenas para contribuintes sem atividade empresarial, sendo a sua aplicação alargada de forma progressiva a trabalhadores independentes e a entidades coletivas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Com esta funcionalidade ativada, cada vez que um contribuinte acede ao Portal com o seu NIF e palavra-passe, recebe automaticamente uma mensagem com um código único, que terá de introduzir para completar o login.

Atualmente, o acesso ao Portal pode ser feito através de três métodos: com NIF e senha, com Cartão de Cidadão, ou com Chave Móvel Digital. Nos dois últimos, já existe um processo semelhante de autenticação reforçada, que também pode incluir a validação via SMS.