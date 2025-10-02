Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A polícia de arte de Itália apreendeu, na passada terça-feira, 21 obras expostas em Parma e atribuídas ao pintor surrealista Salvador Dalí, por suspeitas de falsificação. A operação teve lugar no Palazzo Tarasconi, onde decorria a mostra Dalí, Between Art and Myth, que tinha inaugurado apenas alguns dias antes, conta o The Guardian.

Segundo o jornal britânico, entre as peças confiscadas encontram-se desenhos, tapeçarias e gravuras que levantaram dúvidas quanto à sua autenticidade. O alerta surgiu meses antes, em janeiro, quando a mesma exposição esteve patente no Museu Histórico da Infantaria, em Roma. Na altura, uma equipa da unidade especializada dos Carabinieri, a polícia militar italiana, realizou uma inspeção de rotina que levantou suspeitas.

“Durante a inspecção, algo pareceu não bater certo”, afirmou o oficial Diego Poglio, que lidera a investigação. “Reparámos que apenas estavam expostas litografias, cartazes e desenhos de Dalí, acompanhados de algumas esculturas e objetos menores, mas não havia pinturas nem obras de maior relevância. Foi difícil compreender a razão de se organizar uma exposição com trabalhos de tão baixo valor.”

Perante essas suspeitas, os Carabinieri contactaram a Fundação Gala-Salvador Dalí, sediada em Figueres, na Catalunha, instituição responsável por gerir o espólio e a autenticidade das obras do artista. A fundação confirmou que nunca tinha sido consultada pelos organizadores do evento em Roma e, posteriormente, de Parma, algo considerado altamente invulgar dado o prestígio de Dalí.

“É absolutamente estranho que se queira organizar uma exposição sobre um artista desta dimensão sem envolver a fundação que supervisiona a sua obra”, sublinhou Poglio.

As autoridades italianas enviaram fotografias das obras suspeitas para os especialistas da fundação catalã, que também levantaram reservas quanto à sua autenticidade. Perante estas dúvidas, o Ministério Público de Roma autorizou a apreensão das 21 peças.

Agora, será conduzida uma investigação técnico-científica com o objectivo de determinar se os trabalhos são ou não genuínos. Por enquanto, sublinhou Poglio, a investigação encontra-se numa fase preliminar e não há suspeitos formalmente identificados de práticas ilícitas. __