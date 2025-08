Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Polícia Judiciária desenvolveu uma operação policial na qual identificou e deteve, na zona do Fafe, dois homens fortemente indiciados da prática do crime de tráfico internacional de produtos estupefacientes, tendo ainda apreendido uma tonelada e meia de cocaína", lê-se no comunicado.

De acordo com as autoridades, "a operação foi desencadeada pela Diretoria do Norte da PJ, no âmbito de uma investigação iniciada em julho, contando com a estreita colaboração das agências americanas DEA (Drug Enforcement Administration) e CBP (Customs and Border Protection) e da Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA)".

"Suspeitando que os três contentores poderiam estar a ser utilizados para transportar substâncias ilícitas, a PJ solicitou a colaboração da ATA na fiscalização dos contentores no Porto de Leixões, vindo a confirmar as suspeitas, detetando uma quantidade muito elevada de embalagens de cocaína entre as peles dos animais", dizem as autoridades.

Os dois homens, com idades de 34 e 42 anos, estão associados à empresa que importou a mercadoria, também ela suspeita de envolvimento no projeto criminoso.