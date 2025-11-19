Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a ação, realizada em Alicante entre 10 e 14 de novembro, foi possível rastrear cerca de 55 milhões de dólares em criptoativos ligados a estas atividades ilícitas.

A operação reuniu investigadores de vários países europeus, que utilizaram técnicas avançadas de OSINT e ferramentas digitais para detetar crimes graves de violação de propriedade intelectual. Um dos focos principais foi o uso de criptomoedas como forma de pagamento, levando à identificação de carteiras digitais e à análise forense das transações, com vista ao congelamento de receitas ilegais.

A investigação contou ainda com o apoio técnico de várias empresas privadas, incluindo a AAPA, Binance, Chainalysis, Coinbase, Irdeto, Maltego e a Premier League, contribuindo para o encerramento de contas de criptomoedas usadas pelos suspeitos.

A operação permitiu desmantelar circuitos financeiros clandestinos e interromper fluxos importantes de financiamento criminoso. Além dos resultados diretos, reforçou a cooperação entre forças policiais europeias e melhorou os modelos de colaboração público-privada em investigações deste tipo.

O 24notícias conversou com João Negrão, Diretor Geral do Gabinete de Propriedade Intelectual da União Europeia, uma das entidades presentes nesta investigação.

