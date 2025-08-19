Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O crime ocorreu na madrugada de 17 de agosto, na via pública, numa zona de mato junto ao Hospital Santos Silva.

O suspeito, munido de uma navalha, atingiu um homem de 42 anos no pescoço, provocando-lhe a morte imediata. A vítima, um sem-abrigo que pernoitava no local, foi atacada por o agressor acreditar que este lhe teria tirado alguns pertences.

O detido tem antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.