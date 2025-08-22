A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, deteve uma mulher de 50 anos suspeita do crime de incêndio urbano que destruiu uma habitação no concelho de Estarreja, em maio passado.
Segundo a PJ, o crime ocorreu num contexto de vingança, motivado pelo alegado não pagamento de trabalhos domésticos. A suspeita terá partido o vidro de uma janela da habitação do devedor e introduzido no interior palha em chamas.
O incêndio acabou por destruir a casa, mas não atingiu edifícios vizinhos devido à rápida intervenção dos bombeiros.
A detida foi presente às autoridades judiciárias da comarca de Aveiro para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.
