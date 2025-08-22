Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o crime ocorreu num contexto de vingança, motivado pelo alegado não pagamento de trabalhos domésticos. A suspeita terá partido o vidro de uma janela da habitação do devedor e introduzido no interior palha em chamas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O incêndio acabou por destruir a casa, mas não atingiu edifícios vizinhos devido à rápida intervenção dos bombeiros.

A detida foi presente às autoridades judiciárias da comarca de Aveiro para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.