A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR), deteve uma mulher de 32 anos suspeita de ser a autora de um incêndio florestal ocorrido no passado dia 21 de agosto, na freguesia de Sobradelo da Goma, concelho da Póvoa de Lanhoso.

O fogo consumiu cerca de meio hectare de floresta numa zona de elevada densidade de material combustível e de forte declive, condições que aumentavam o risco de propagação a áreas florestais contíguas e a aglomerados habitacionais próximos.

De acordo com a PJ, a mulher, que residia há poucas semanas no local, terá recorrido a um isqueiro para provocar o incêndio. A rápida intervenção de populares, apoiada por um meio aéreo e pela ação dos bombeiros, permitiu travar o avanço das chamas e evitar consequências mais graves.

As diligências de investigação, conduzidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, consolidaram elementos de prova que sustentaram a detenção fora de flagrante delito da suspeita.

A mulher foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.