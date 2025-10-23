A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Loures, uma mulher de 32 anos, procurada pelas autoridades alemãs por dois crimes de branqueamento de capitais, anunciou esta quinta-feira a PJ em comunicado.
PJ detém mulher procurada na Alemanha por branqueamento de capitais
23 out 2025 18:48
- MadreMedia · Atualidade · 23 out 2025 10:20
