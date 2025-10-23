Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pela justiça da Alemanha.

De acordo com a PJ, os factos em causa ocorreram entre agosto e outubro de 2021, em Hamburgo, estando a mulher acusada de ter permitido que a sua conta bancária fosse utilizada para movimentar dezenas de milhares de euros provenientes de crimes contra o património, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos fundos.

As autoridades alemãs consideram que, por estes crimes, a mulher poderá vir a enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão.

A detida foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

Segundo o mesmo comunicado, a extradição para a Alemanha deverá ocorrer ainda este mês, estando o processo a cargo da Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária.