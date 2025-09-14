Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após investigação, foi apurado que transportava cerca de 100 gramas de estupefacientes destinados a um recluso.

Durante uma revista corporal no interior da prisão, foram ainda encontradas substâncias dissimuladas no corpo da suspeita, confirmando-se tratar-se de 50 gramas de cocaína e 50 gramas de heroína.

A detida está indiciada pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado e será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e determinação de medidas de coação.

