O alerta foi deixado por Lorenzo Labrador, cientista-chefe da Organização Meteorológica Mundial (WMO), durante a apresentação do boletim anual de qualidade do ar da agência da ONU.

“As elevadas emissões causadas por estes incêndios têm o potencial de impactar não só as cidades espanholas, mas também o resto da Europa Ocidental e todo o continente”, sublinhou o especialista, recordando que fenómenos semelhantes, como os fogos no Canadá no ano passado, chegaram a ter impacto atmosférico na Europa.

Segundo a WMO, os incêndios florestais são uma das principais fontes de partículas poluentes mais perigosas para a saúde, as chamadas PM 2,5 — responsáveis por problemas respiratórios graves.

O relatório destaca ainda que 2024 registou aumentos significativos deste tipo de poluição em várias regiões do mundo, como a Amazónia, Canadá, Sibéria e África Central, enquanto no leste da China a tendência foi de queda, fruto de medidas de mitigação.

A agência da ONU chama também a atenção para a intensificação dos episódios de smog, ou nevoeiro de poluição, no inverno em várias zonas densamente povoadas, como o norte da Índia, considerando-os um reflexo do aumento das emissões humanas.

Este alerta surge um dia depois da divulgação de um estudo que concluiu que as alterações climáticas causadas pela atividade humana aumentaram em 40 vezes o risco de ondas de calor como a que alimentou os incêndios em Portugal e Espanha em agosto.