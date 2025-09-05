O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, confirmou que entre as vítimas mortais do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, está uma cidadã francesa.
“Temos a confirmação da morte de uma das nossas compatriotas no trágico acidente ocorrido ontem em Lisboa”, escreveu Barrot no X.
Na mesma mensagem, o ministro francês endereçou condolências à família e aos amigos da vítima e sublinhou que a embaixada de França em Portugal está disponível para prestar todo o apoio necessário.
