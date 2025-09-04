Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um dia depois da tragédia no Elevador da Glória, Lisboa continua em choque. O balanço oficial aponta já para 16 mortos e 23 feridos, com vítimas identificadas de 11 nacionalidades diferentes. Entre investigações, autópsias concluídas e o apoio às famílias, as autoridades reforçam o esforço coletivo para dar respostas rápidas e minimizar o sofrimento dos que perderam entes queridos.

O que se sabe até ao momento?