Um dia depois da tragédia no Elevador da Glória, Lisboa continua em choque. O balanço oficial aponta já para 16 mortos e 23 feridos, com vítimas identificadas de 11 nacionalidades diferentes. Entre investigações, autópsias concluídas e o apoio às famílias, as autoridades reforçam o esforço coletivo para dar respostas rápidas e minimizar o sofrimento dos que perderam entes queridos.

O que se sabe até ao momento?

  • Vítimas mortais confirmadas: 16

    • Nacionalidades já identificadas: 5 portugueses, 2 sul-coreanos e 1 suíço;

    • Com “elevado grau de probabilidade”: 1 alemão, 2 canadianos, 1 ucraniano e 1 norte-americano;

    • 3 vítimas ainda por identificar.

  • Feridos recebidos pelo SNS: 23 (13 ligeiros, 10 graves)

    • 1 dos graves acabou por morrer;

    • 6 em cuidados intensivos; 3 em recuperação favorável;

    • Todos os ligeiros já tiveram alta;

    • Entre os feridos: portugueses, alemão, sul-coreano, suíço, cabo-verdiano, marroquino, além de espanhóis, israelitas, brasileiros, italianos e franceses.

  • Instituto de Medicina Legal:

    • Equipa de desastres de massa ativada de imediato;

    • 16 autópsias concluídas em tempo recorde, com 37 profissionais mobilizados;

    • Técnicas usadas: perfil genético, fórmula dentária e contacto com familiares;

    • Todos os corpos prontos para serem libertados.

  • Polícia Judiciária:

    • Criada linha de contacto direto para familiares (telefone e e-mail), que recebeu mais de 200 chamadas nas primeiras horas;

    • Trabalho em articulação com Instituto de Medicina Legal e congéneres internacionais.

  • GPIAAF (Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários):

    • Notificado 50 minutos após o acidente;

    • Recolha de indícios realizada esta manhã (8h30–13h00);

    • Primeira nota informativa será publicada amanhã ao final da tarde.

  • Balanço final:

    • 38 pessoas envolvidas no descarrilamento;

    • 16 mortos e 23 feridos confirmados.