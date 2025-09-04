Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Um dia depois da tragédia no Elevador da Glória, Lisboa continua em choque. O balanço oficial aponta já para 16 mortos e 23 feridos, com vítimas identificadas de 11 nacionalidades diferentes. Entre investigações, autópsias concluídas e o apoio às famílias, as autoridades reforçam o esforço coletivo para dar respostas rápidas e minimizar o sofrimento dos que perderam entes queridos.
O que se sabe até ao momento?
Vítimas mortais confirmadas: 16
Nacionalidades já identificadas: 5 portugueses, 2 sul-coreanos e 1 suíço;
Com “elevado grau de probabilidade”: 1 alemão, 2 canadianos, 1 ucraniano e 1 norte-americano;
3 vítimas ainda por identificar.
Feridos recebidos pelo SNS: 23 (13 ligeiros, 10 graves)
1 dos graves acabou por morrer;
6 em cuidados intensivos; 3 em recuperação favorável;
Todos os ligeiros já tiveram alta;
Entre os feridos: portugueses, alemão, sul-coreano, suíço, cabo-verdiano, marroquino, além de espanhóis, israelitas, brasileiros, italianos e franceses.
Instituto de Medicina Legal:
Equipa de desastres de massa ativada de imediato;
16 autópsias concluídas em tempo recorde, com 37 profissionais mobilizados;
Técnicas usadas: perfil genético, fórmula dentária e contacto com familiares;
Todos os corpos prontos para serem libertados.
Polícia Judiciária:
Criada linha de contacto direto para familiares (telefone e e-mail), que recebeu mais de 200 chamadas nas primeiras horas;
Trabalho em articulação com Instituto de Medicina Legal e congéneres internacionais.
GPIAAF (Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários):
Notificado 50 minutos após o acidente;
Recolha de indícios realizada esta manhã (8h30–13h00);
Primeira nota informativa será publicada amanhã ao final da tarde.
Balanço final:
38 pessoas envolvidas no descarrilamento;
16 mortos e 23 feridos confirmados.
